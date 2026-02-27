كيف تحسب فاتورة الغاز بعد تطبيق التسعير المتدرج؟

مع استمرار العمل بآلية التسعير المتدرج للغاز الطبيعي، يعتمد تحديد قيمة الفاتورة الشهرية للمنازل على حجم الاستهلاك الفعلي لكل أسرة. ويهدف نظام الشرائح إلى تحقيق قدر من العدالة في المحاسبة، بحيث ترتفع التكلفة كلما زادت كميات الغاز المستخدمة، ما يمنح المستهلك فرصة خفض فاتورته عبر ترشيد الاستهلاك.

ويستند النظام إلى تقسيم الاستهلاك الشهري إلى ثلاث شرائح، تختلف فيها قيمة المتر المكعب وفقًا للكمية المسحوبة خلال الشهر.

الشريحة الأولى

تغطي الاستهلاك من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا شهريًا، ويبلغ سعر المتر 4 جنيهات.

طريقة الحساب:

قيمة الفاتورة = عدد الأمتار المستهلكة × 4 جنيهات.

مثال: إذا بلغ الاستهلاك 25 مترًا مكعبًا، تكون الفاتورة 100 جنيه.

الشريحة الثانية

تُطبق على الاستهلاك الذي يتجاوز 30 مترًا مكعبًا شهريًا، ويصل سعر المتر إلى 5 جنيهات.

طريقة الحساب:

قيمة الفاتورة = عدد الأمتار المستهلكة × 5 جنيهات.

مثال: عند استهلاك 50 مترًا مكعبًا، تبلغ الفاتورة 250 جنيهًا.

الشريحة الثالثة

تشمل الاستهلاك الذي يزيد على 60 مترًا مكعبًا شهريًا، ويُحتسب المتر المكعب بسعر 7 جنيهات.

طريقة الحساب:

قيمة الفاتورة = عدد الأمتار المستهلكة × 7 جنيهات.

مثال: إذا وصل الاستهلاك إلى 75 مترًا مكعبًا، تصل الفاتورة إلى 525 جنيهًا.

