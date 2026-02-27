كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تذبذبًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6960 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت الماضي إلى 6950 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بانخفاض قدره 10 جنيهات للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال الفترة نفسها، حيث صعد سعر الأونصة من 5107 دولارات إلى 5176 دولارًا، محققًا مكاسب بلغت 69 دولارًا خلال الأسبوع.

تحركات الذهب في السوق المصري

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات السبت نحو 6960 جنيهًا، ثم تراجع يوم الأحد إلى 6940 جنيهًا.

وعاود السعر الارتفاع يوم الاثنين ليسجل 6975 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع يوم الثلاثاء إلى 6955 جنيهًا.

وفي يوم الأربعاء ارتفع السعر مجددًا إلى 6985 جنيهًا، ثم انخفض يوم الخميس إلى 6960 جنيهًا.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة تراجع السعر إلى 6950 جنيهًا للجرام، ليسجل انخفاضًا قدره 10 جنيهات مقارنة ببداية الأسبوع.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر أونصة الذهب نحو 5107 دولارات بنهاية تعاملات السبت والأحد، ثم قفز يوم الاثنين إلى 5207 دولارات.

وتراجع السعر يوم الثلاثاء إلى 5122 دولارًا، قبل أن يعاود الارتفاع يوم الأربعاء إلى 5183 دولارًا.

وانخفض المعدن الأصفر يوم الخميس إلى 5181 دولارًا، ثم تراجع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة إلى 5176 دولارًا للأونصة.

