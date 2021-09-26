الإحصاء: 6.7 مليون طن بنزين استهلكها قطاع النقل البري في مصر في 2020

كتبت-ياسمين سليم:

يستهلك قطاع النقل البري في مصر نحو 6.7 مليون طن بنزين (تمثل 100% من الاستهلاك)، بحسب مسح استهلاك الوقود في قطاع النقل البري 2020 الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وأضاف أن البنزين بكافة أنواعه يستخدم في قطاع النقل البري فقط، وكذلك يستهلك 3.5 مليون طن سولار تمثل 29% من إجمالي استهلاك السولار والذي يبلغ 12.1 مليون طن.

وقال إن يستهلك 616.6 مليون م3 غاز طبيعي تمثل 1.02%، من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي والذي يبلغ 60.3 مليار م3 لكافة القطاعات.

ويهدف المسح إلى التعرف على متوسط استهلاك الوقود لكل نوع من أنواع المركبات، ويساهم في تقدير الاحتياجات المستقبلية للبلاد، وكذلك التعرف على آراء المبحوثين في التحول للغاز الطبيعي وإحلال المركبات قديمة الصنع بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين).

وتستهلك المركبات الملاكي نحو 66.8% من إجمالي استهلاك البنزين ( بكافة أنواعه) بقطاع النقل البري في مصر ، بينما تستهلك الدراجات النارية نسبة 19.5%، والمركبات الأجرة 9.1%، و4.6% للمركبات الأخرى من الوقود ذاته.

وقال المسح إن مركبات النقل تستهلك نحو 53% من إجمالي استهلاك السولار في قطاع النقل البري بمصر ،

والنقل بمقطورة 19.5% والأتوبيس 9.4% والمركبات الأخرى تستهلك 18.1% من الوقود ذاته.

وأوضح أنه بالنسبة للغاز الطبيعي فإن المركبات الملاكي تستهلك نحو 81.6%، والأجرة 18.1% والأتوبيس 1.3% من إجمالي الغاز الطبيعي المستهلك في قطاع النقل البري في مصر.

وبلغ متوسط الاستهلاك السنوي للمركبة الواحدة من المركبات التي تستهلك البنزين: الملاكي 1453 لتر/ سنة، والتاكسي 3137 لتر / سنة، والميكروباص 4501 لتر / سنة، والنقل 2570 لتر / سنة، بينما بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للتوك توك 979 لتر / سنة.

وقدر المسخ عدد المركبات التي تدخل في مبادرة الإحلال والتى تشمل الملاكي، والأجرة (تاكسى/ميكروباص) بنحو 2.15 مليون مركب منهم 42% يرغب حائزوها في الإحلال ( احلال المركبات القديمة المصنعة قبل عام 2000 بمركبات حديثة).

كما يقدر المسح عدد المركبات التي تدخل في مبادرة التحول للغاز الطبيعي والتي تشمل أيضا الملاكي والأجرة (تاكسي /ميكروباص) بنحو 2.76 مليون مركبة منهم 59% يرغب حائزوها في التحول للغاز الطبيعي.