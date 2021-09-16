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تعرف على سعره وموعد طرحه.. الشرقية للدخان تعلن عن منتج جديد من السجائر

04:55 م الخميس 16 سبتمبر 2021
تعرف على سعره وموعد طرحه.. الشرقية للدخان تعلن عن منتج جديد من السجائر

الشركة الشرقية للدخان

كتبت- شيماء حفظي:

قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة ستطرح منتجا جديدا من سجائر "كليوباترا سوبر" احتفالا بمرور مائة عام على إنشاء الشركة.

وأضاف أمان، في تصريحات لمصراوي على هامش مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن المنتج الجديد سيكون اسمه "موتسيان" وهو الاسم الأول للشركة تاريخيا.

وسيكون الصنف الجديد متاحا بالأسواق السبت المقبل بسعر العبوة 24 جنيها، وفقا لأمان.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم إنتاج كمية محدودة من هذا المنتج، وفي حال لاقى قبولا في الشارع ستدرس الشركة استمرار تصنيعه.

الشرقية للدخان السجائر كليوباترا سوبر

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