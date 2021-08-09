تنظيم الاتصالات: 52% من الشكاوى في النصف الأول في العام تخص الإنترنت الثابت

كتب-علاء حجاج:

تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو 117.3 ألف شكوى من مستخدمي الاتصالات خلال النصف الأول من العام الجاري، سجلت شكاوى المستخدمين من الإنترنت الثابت 52% من إجمالي الشكاوى.

وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى في النصف الأول من العام 92%، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى يومان، بحسب تقرير من الجهاز اليوم الاثنين.

ويتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم، عن طريق مركز الاتصال (155)، بالإضافة إلى وسائل اتصال الكترونية قام الجهاز بإضافتها حديثاً لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل موقع الجهاز على الانترنت، والبريد الالكتروني، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتس آب).

وبحسب التقرير، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالهاتف الثابت نحو 19.6 ألف شكوى من إجمالي عدد الشكاوى التي تلقاها تنظيم الاتصالات ما يمثل 17٪ من إجمالي الشكاوى.

وبلغت عدد شكاوى المتعلقة بالهاتف المحمول نحو 35.9 ألف شكوى ما يمثل 31٪ من إجمالي عدد الشكاوى، بينما بلغت نسبة شكاوى الإنترنت الثابت 52٪ بعدد 61.6 ألف شكوى.

وقال تنظيم الاتصالات في التقرير إنه تلقى 86٪ من الشكاوى عبر مركز الاتصال 155 و9٪ من خلال الموقع الإلكتروني و4٪ من خلال الواتس آب و1٪ عبر البريد الإلكتروني.

وبحسب التقرير مثلت القاهرة الكبرى نحو 52% من الشكاوى، و23% من الدلتا، و11% من الإسكندرية، و11% من الصعيد، 3% من القناة.