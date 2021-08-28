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صعود جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم.. والجرام يقترب من 800 جنيه

12:59 م السبت 28 أغسطس 2021
صعود جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم.. والجرام يقترب من 800 جنيه

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت بنحو 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى نحو 793 جنيهًا، مقابل نحو 790 جنيهًا أمس.

وارتفع سعر الجرام من الذهب عيار 18 إلى 680 جنيهًا، وعيار 24 إلى 906 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6344 جنيهًا.

وقفز سعر أوقية الذهب عالميًا في نهاية تعاملات أمس-آخر جلسات الأسبوع- بنسبة 1.40%.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر الأوقية 1817.5 دولار، لتنهي تعاملات أمس على ارتفاع.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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