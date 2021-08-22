Masrawy logo white

مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة 1% بنهاية تعاملات اليوم الأحد

03:40 م الأحد 22 أغسطس 2021
مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة 1% بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 1.09% إلى مستوى 10690 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 6 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 601.1 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 6.6 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.91% إلى مستوى 10808 نقطة.

مؤشرات البورصة البورصة مبيعات الأجانب والعرب

الخبر التالى:

البورصة تمهل الشركات الصغيرة والمتوسطة أسبوعا للتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
173

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286168

إجمالي الإصابات

16663

إجمالي الوفيات

235635

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا