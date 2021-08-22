مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة 1% بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 1.09% إلى مستوى 10690 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 6 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 601.1 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 6.6 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.91% إلى مستوى 10808 نقطة.