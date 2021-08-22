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أسعار البيض تتراجع 6 جنيهات مع بداية تعاملات الأسبوع

10:14 ص الأحد 22 أغسطس 2021
أسعار البيض تتراجع 6 جنيهات مع بداية تعاملات الأسبوع

أسعار البيض

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء انخفض بالمزرعة بنحو جنيهين للكيلو الواحد مع بداية تعاملات الأسبوع، مقارنة بأسعار الأحد الماضي.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء سجل نحو 21 جنيها للكيلو مقابل 23 جنيها الأحد الماضي لتباع بنحو 26 جنيها للكيلو بالأسواق.

وأشار السيد، إلى أن أسعار البيض هبطت بالأسواق إلى 37 جنيها للطبق، مقابل 43 جنيها الأحد الماضي، ليباع بالأسواق بنحو 42 جنيها للطبق.

وأرجع السيد، هذا الانخفاض إلى وفرة المعروض وتراجع الطلب.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار البيض البيض شعبة الدواجن الدواجن

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