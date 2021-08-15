400 جنيه زيادة في سعر طن السكر الأبيض بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار السكر الأبيض ارتفعت في سوق الجملة 400 جنيه للطن الأسبوع الماضي، ولكن دون أن يؤثر ذلك على سعر الكيلو بسوق التجزئة.

وبحسب عمران ارتفع سعر طن السكر إلى 8100 جنيه مقابل 7700 جنيه.

وأضاف عمران، أنه لا يوجد سبب معين لزيادة سعر الطن بالأسواق برغم من توافر المعروض منه في الأسواق.

وذكر عمران، أن الزيادة في السعر يتحملها تاجر الجملة ولن يحملها للمسهتلك، لذا لن يرتفع سعر الكيلو في الأسواق.

ويتراوح سعر كيلو السكر في سوق التجزئة بين 8.5 جنيه و9 جنيهات، وفقا لقول عمران.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد.