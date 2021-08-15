Masrawy logo white

400 جنيه زيادة في سعر طن السكر الأبيض بالأسواق

03:37 م الأحد 15 أغسطس 2021
400 جنيه زيادة في سعر طن السكر الأبيض بالأسواق

أسعار السكر

كتبت- شيرين صلاح:

قال جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار السكر الأبيض ارتفعت في سوق الجملة 400 جنيه للطن الأسبوع الماضي، ولكن دون أن يؤثر ذلك على سعر الكيلو بسوق التجزئة.

وبحسب عمران ارتفع سعر طن السكر إلى 8100 جنيه مقابل 7700 جنيه.

وأضاف عمران، أنه لا يوجد سبب معين لزيادة سعر الطن بالأسواق برغم من توافر المعروض منه في الأسواق.

وذكر عمران، أن الزيادة في السعر يتحملها تاجر الجملة ولن يحملها للمسهتلك، لذا لن يرتفع سعر الكيلو في الأسواق.

ويتراوح سعر كيلو السكر في سوق التجزئة بين 8.5 جنيه و9 جنيهات، وفقا لقول عمران.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد.

السكر أسعار السكر شعبة المواد الغذائية سوق الجملة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا