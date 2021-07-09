أسعار الذهب تنخفض في مصر بتعاملات الجمعة

كتبت – شيماء حفظي:

عاودت أسعار الذهب، الانخفاض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة، وخسر الجرام جنيهين، مقابل أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 785 جنيها، مقابل 787 جنيهًا، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وعيار 24 نحو 897 جنيهًا، والجنيه الذهب 6280 جنيهًا.