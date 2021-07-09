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أسعار الذهب تنخفض في مصر بتعاملات الجمعة

02:09 م الجمعة 09 يوليه 2021
أسعار الذهب تنخفض في مصر بتعاملات الجمعة

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

عاودت أسعار الذهب، الانخفاض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة، وخسر الجرام جنيهين، مقابل أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 785 جنيها، مقابل 787 جنيهًا، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وعيار 24 نحو 897 جنيهًا، والجنيه الذهب 6280 جنيهًا.

أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية شعبة الذهب نادي نجيب الذهب

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