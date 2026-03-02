قطر للطاقة توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد هجمات على منشآتها

أعلنت شركة قطر للطاقة إيقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به بعد تعرض منشآت التشغيل التابعة لها في مدينة رأس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية لهجمات عسكرية، ما أدى إلى تعليق النشاطات التشغيلية في أكبر منشأة لتصدير الغاز في العالم، بحسب بيان الشركة.

وكانت قطر قد خفضت مؤقتًا عدد العاملين في المجمعات الصناعية الكبرى، في ظل مخاوف تتعلق بالسلامة مع امتداد تأثير الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى المنطقة. وقد استهدفت الطائرات المسيرة خزان مياه في محطة كهرباء ضمن مجمع رأس لفان، إضافة إلى منشآت طاقة أخرى، وفق ما أوردت وزارة الدفاع القطرية.

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 50% اليوم الإثنين، مسجلة أعلى وتيرة يومية منذ أغسطس 2023، مع تهديد الإمدادات من المنطقة بسبب الأزمة. وتُعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث شحنت الدوحة نحو 81.07 مليون طن من الغاز خلال العام الماضي، وفق بيانات كبلر.

كما ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير بالتوازي مع توقف حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم.