انخفاض البطاطس والليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار البطاطس خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، لتجارة الجملة، فيما استقرت أسعار غالبية الأصناف.

وانخفض سعر كيلو الفلفل الحامي 25 قرشا، وتراجع سعر الليمون جنيها، في سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.

البطاطس بين 3.25 و5.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الملوخية بين 2.5 و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 9 و15 جنيهات، بزيادة 5 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 10 جنيهات و16 جنيها، بتراجع جنيهين.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.