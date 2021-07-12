الوفاء للتأمين تعلن إطلاق شركتها التابعة "الوفاء لتأمينات الحياة مصر"

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كتبت - شيماء حفظي:

أعلن محمد رمسيس عروب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الوفاء للتأمين وعبير حلمي صالح العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر، عن انطلاق عمليات الشركة التابعة المصرية في السوق المحلية.

ويأتي هذا الإطلاق عقب منح هيئة الرقابة المالية (FRA) في أغسطس 2020 ترخيصًا للشركة للعمل في مجال التأمين والفروع الطبية المختلفة وبرامجها طويلة الأجل، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر شركة مملوكة بالكامل وتابعة لشركة تأمين الوفاء برأسمال تأسيسي يصل إلى 150 مليون جنيه مصري وتركز من خلال عملياتها وأنشطتها على حماية وتعزيز المدخرات وحماية الصحة، والتأمين الشامل، حيث تقدم الشركة برنامج التأمين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض.

وقال محمد رمسيس عروب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الوفاء للتأمين:" تقدر قيمة صناعة التأمين الأفريقية حاليًا بنحو 68 مليار دولار، ومن المتوقع لها النمو لأكثر من ذلك، لا سيما في منطقة شمال إفريقيا - التي تعد ثاني أكبر سوق بعد جنوب إفريقيا"

وأضاف أن مصر تأتي على رأس الأسواق التي نهتم بها حاليا نظرًا لخططنا الطموحة ليس فقط للبناء على نجاحنا الحالي ولكن أيضًا لتقديم خدمة متميزة لعملائنا فى الأسواق المستهدفة.

وقالت عبير صالح، الرئيس التنفيذي لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر، إن الشركة تأسست برأس مال يصل إلى 150 مليون جنيه مصر، وأن الوفاء لتأمينات الحياة مصر تعتزم تقديم خدمات متميزة وخدمة عملاء متطوره، والتي تساهم في نمو الصناعة بشكل جذري من خلال القوة المالية للشركة، ومزاياها التنافسية.

وتستهدف شركة الوفاء للتأمين إطلاق خدمات مساعدة للسوق المصري والمصريين في الخارج، والاعتماد على مهارات الشركة التابعة المصرية لتوسعها في البلدان الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية.

تتواجد شركة الوفاء للتأمين حاليًا في 6 دول أفريقية من خلال 10 شركات، ويتيح هذا التواجد للشركة تغطية 39٪ من إجمالي سوق التأمين الأفريقي باستثناء جنوب إفريقيا، مع سعي الشركة لتحقيق معدل تغطية يصل إلى 65٪ بحلول عام 2025، من خلال تأسيس مزيد من الشركات في 10 دول أفريقية.