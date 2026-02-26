تنظيم الاتصالات: لم نرصد مخالفات في تفعيل الهواتف المحظورة

زعم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التوصل إلى طرق لإعادة تفعيل الهواتف المستوردة التي تم حظرها لعدم سداد الرسوم الجمركية المفروضة عليها، مشيرين إلى إمكانية تفعيلها مقابل مبالغ أقل من قيمة الرسوم المقررة.

من جانبه، قال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، إن الجهاز لم يرصد أي مخالفات تتعلق بالتحايل على سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلنا الشهر الماضي انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار الإعفاء للهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وبدأت وزارة المالية المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ بداية العام الماضي، بنسبة 37.5% من إجمالي قيمة الهاتف، وذلك في إطار جهود التصدي لمحاولات التهرب الجمركي ودعم الصناعة المحلية.

اقرأ ايضًا:

شعبة الدواجن: الأسعار ترتفع إلى 96 جنيهًا في المزرعة وتخالف التوقعات

شعبة الملابس: إقبال متزايد على الأوكازيون الشتوي مع اقتراب عيد الفطر

هل توقفت محال الذهب عن بيع السبائك صغيرة الوزن؟ الشعبة تجيب