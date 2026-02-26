إعلان

قفزة بـ123%.. المصرية للاتصالات تربح 22.6 مليار جنيه خلال 2025

كتب : آية محمد

01:01 م 26/02/2026

الشركة المصرية للاتصالات

قفز صافي أرباح الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 123% بأكثر من الضعف خلال 2025 على أساس سنوي إلى 22.6 مليار جنيه بدعم نمو الإيرادات.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم حول نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أن هامش الربح سجل 21% مدفوعا بالأداء التشغيلي المتميز والزيادة البالغة 71% في إيرادات الاستثمار في فودافون مصر، متجاوزًا أثر الزيادة في معدلات الفائدة البالغة 18% ومصروفات الإهلاك والاستهلاك البالغة 16%.

وحققت الإيرادات المجمعة نموًا قدره 31% إلى 107 مليارات جنيه مدعومة بنمو كافة القطاعات الرئيسية حيث تتصدر الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات البيانات هذا النمو بنسبة بلغت 46% مقارنة بالعام السابق بما يمثل 59% من إجمالي النمو في الايرادات.

وجاء ذلك بدعم الزيادة البالغة 30% في إيرادات المكالمات الدولية الواردة مقارنة بالعام السابق والنمو البالغ 31% في إيرادات مشروعات الكوابل البحرية مقارنة بالعام السابق، وكذلك الزيادة البالغة 11% في إيرادات خدمات البنية التحتية المقدمة للمشغلين مقارنة بالعام السابق، وفقا للبيان.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 10% و8% و7% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

