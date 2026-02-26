إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

01:31 م 26/02/2026

سعر الذهب

واصل سعر الذهب اليوم في مصر الانخفاض بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الخميس 26-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 4643 جنيهًا للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 5970 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6965 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 7960 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247556 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.16% إلى نحو 5171 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

