اليوم بدء صرف مرتبات يوليو لموظفي الحكومة.. تعرف على جدول المواعيد

كتب- مصطفى عيد:

يبدأ اليوم الاثنين صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهو الأمر المقرر حدوثه على مدار 3 أيام أساسية خلال الفترة من اليوم الاثنين 12 يوليو وحتى بعد غدٍ الأربعاء 14 يوليو، على أن يتم صرف المرتبات للجهات التي لم تصرف في هذه المواعيد يومي 26 و27 يوليو.

وأعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف المرتبات مقسم فيه الوزارات والجهات التي ستبدأ صرف مرتبات العاملين فيها على مدار الأيام الثلاثة والتي تتمثل في التالي:

اليوم الاثنين 12 يوليو

تشمل جهات الجهاز الإداري للدولة التي سيتم صرف مرتبات العاملين بها اليوم الاثنين 33 وزارة وهيئة من بينها وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

ومن بين هذه الوزارات أيضا وزارات الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والسياحة، والبترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات.

ويتضمن صرف المرتبات اليوم كذلك العاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

ومن المقرر أيضا صرف مرتبات يوليو اليوم للعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

غدا الثلاثاء 13 يوليو

من المقرر أن يبدأ غدا الثلاثاء 13 يوليو صرف المرتبات للعاملين في 20 وزارة وهيئة تشمل وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

كما تتضمن جهات صرف المرتبات غدا 13 يوليو القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

بعد غدٍ الأربعاء 14 يوليو

ينتظر بعد غدٍ الأربعاء 14 يوليو صرف المرتبات للعاملين في 13 وزارة وهيئة تتضمن وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

ومن المقرر كذلك صرف مرتبات يوليو الجاري بعد غدٍ الأربعاء للعاملين في الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.

ويمكن للجهات التي لم تستطع صرف مرتبات العاملين بها خلال الأيام الثلاثة الصرف في يومي 26 و27 يوليو.