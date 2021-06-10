البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.08% إلى مستوى 10050 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.34%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.79% إلى مستوى 10042 نقطة.