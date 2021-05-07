تراجع كبير لأسعار الخضر بسوق العبور الأسبوع الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الخضروات بنسب كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق الجملة بالعبور.

وسجلت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والكوسة والفاصوليا، تراجعا بين 50 قرشا ووصلت إلى 2 جنيه للكيلو، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضر:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع بين 30 و 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 1.5 و3.8 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع بين جنيه و2 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.75 جنيه بتراجع بين 50 و 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.