تراجع كبير لأسعار الخضر بسوق العبور الأسبوع الماضي

10:45 ص الجمعة 07 مايو 2021
تراجع كبير لأسعار الخضر بسوق العبور الأسبوع الماضي

سوق الخضار

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الخضروات بنسب كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق الجملة بالعبور.

وسجلت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والكوسة والفاصوليا، تراجعا بين 50 قرشا ووصلت إلى 2 جنيه للكيلو، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضر:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع بين 30 و 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 1.5 و3.8 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع بين جنيه و2 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.75 جنيه بتراجع بين 50 و 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 234015

    عدد المصابين

  • 175117

    عدد المتعافين

  • 13714

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 156666947

    عدد المصابين

  • 134022990

    عدد المتعافين

  • 3268875

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا