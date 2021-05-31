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أسعار الذهب في مصر تقفز 42 جنيها للجرام خلال تعاملات شهر مايو (تفاعلي)

05:32 م الإثنين 31 مايو 2021
أسعار الذهب في مصر تقفز 42 جنيها للجرام خلال تعاملات شهر مايو (تفاعلي)

أسعار الذهب

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مايو الجاري، حيث قفز سعر الجرام في المتوسط بقيمة 42 جنيها مقارنة بنهاية أبريل بنسبة 5.4%، وذلك تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية للذهب والتي ارتفعت لتدور في الأيام الأخيرة قرب مستوى 1900 دولار للأوقية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الاثنين، آخر أيام شهر مايو الجاري، 818 جنيها مقابل 776 جنيها في نهاية أبريل الماضي.

ووصل سعر الجرام عيار 18 اليوم إلى نحو 701 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 935 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 6544 جنيها.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب في مصر للجرام عيار 21 خلال شهر مايو الجاري.

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