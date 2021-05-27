Masrawy logo white

"ارتفاع كبير".. كيف تطورت أسعار الذهب العالمية في آخر شهرين؟ (إنفوجرافيك)

01:32 م الخميس 27 مايو 2021
"ارتفاع كبير".. كيف تطورت أسعار الذهب العالمية في آخر شهرين؟ (إنفوجرافيك)

سبائك ذهبية

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا بنسبة 12.5% خلال الشهرين الأخيرين، وذلك بعدما وصلت إلى حدود 1900 دولار للأوقية في الأيام الأخيرة.

وبحسب بيانات شبكة بلومبرج، وصلت أسعار الذهب العالمية إلى نحو 1896 دولارا للأوقية خلال تعاملات اليوم مقارنة بنحو 1685 دولار للأوقية في 30 مارس الماضي بزيادة 211 دولارا.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور أسعار الذهب العالمية خلال شهري أبريل ومايو، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب العالمية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1140

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

987

متعافون اليوم

257275

إجمالي الإصابات

14850

إجمالي الوفيات

188567

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا