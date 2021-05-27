"ارتفاع كبير".. كيف تطورت أسعار الذهب العالمية في آخر شهرين؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا بنسبة 12.5% خلال الشهرين الأخيرين، وذلك بعدما وصلت إلى حدود 1900 دولار للأوقية في الأيام الأخيرة.

وبحسب بيانات شبكة بلومبرج، وصلت أسعار الذهب العالمية إلى نحو 1896 دولارا للأوقية خلال تعاملات اليوم مقارنة بنحو 1685 دولار للأوقية في 30 مارس الماضي بزيادة 211 دولارا.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور أسعار الذهب العالمية خلال شهري أبريل ومايو، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.