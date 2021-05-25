سهم مجاني.. 10 معلومات عن شركة الحديد والصلب للمناجم قبل تداولها بالبورصة

كتبت- شيماء حفظي:

ينتظر مساهمو شركة الحديد والصلب المصرية، تداول سهم الشركة المنقسمة عنها "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر"، في البورصة المصرية خلال أيام.

وقررت البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بناء على طلب الشركة، لحين العرض على لجنة القيد بالبورصة والنظر في تخفيض رأسمال الشركة القاسمة وقيد سهم الشركة المنقسمة.

ويعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشركة الجديدة، والتي ستمارس نشاطها بعد تصفية الشركة الأم "الحديد والصلب" في حلوان.

1 - تأسست شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية في يناير 2021 بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة، وتصفية مصنع حلوان.

2 - الغرض من الشركة المنقسمة، استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا، والعمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا، وعمل دراسات الجدوي الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها، واستغلال مناطق عمل الشركة استغلالا تجاريا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.

ويحوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج وكذا الاشتراك في تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

3 - يبلغ رأسمال الشركة المنقسمة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر المرخص به 500 مليون جنيه، ورأسمالها اامصدر 195.4 مليون جنيه.

4– يتوزع رأسمال الشركة الجديدة على 976.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم الواحد.

5 – سيمتلك أسهم الشركة الجديدة، المساهمين في شركة الحديد والصلب المصرية - المدرجة في البورصة – وسيعتد بأسماء المساهمين بنهاية تعاملات أمس الاثنين، ويكون لكل مساهم في الشركة الأم سهما مجانيا في الشركة الجديدة.

6 – تبلغ نسبة الأسهم المتداولة في البورصة في شركة الحديد والصلب المصرية نحو 16.5% وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للتعدين التابعة لها معًا نحو 83.5% موزعة (82.5% و نحو 1% على التوالي)، وتكون هذه النسب في ملكية الشركة الجديدة.

7 – تنتظر الشركة الجديدة، مشروعا ضخما، بعد دراسة إمكانية زيادة تركيز خام المناجم التابعة لها، بالتعاون مع شركة فاش ماش الأوكرانية.

8 – يستهدف المشروع المنتظر، رفع زيادة تركيز الخام وإنتاج مكورات خام البليت، وبيعه لشركات الحديد في السوق المحلي والتصدير.

9 - يتضمن المشروع – حال نجاح التجربة - إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.

10 – كما يتضمن المشروع المزمع، إنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا، وهذه الشراكة ستكون مع شركات مستهلكة للمكورات وتستوردها.