أسعار الذهب في مصر تواصل صعودها خلال تعاملات اليوم الاثنين

03:45 م الإثنين 10 مايو 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل صعودها خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح.

وكان سعر جرام الذهب في السوق المحلي ارتفع جنيهًا خلال تعاملات الصباح، ليصبح إجمالي الصعود على مدار اليوم جنيهين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 794 جنيهًا مقابل 793 جنيهًا، مقارنة بسعر تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 907 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6352 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 10.4 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.57%؛ ليسجل سعر الأوقية 1741.6 دولار، في الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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