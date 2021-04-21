هبوط جديد بأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر للهبوط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت خلال تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 772 جنيهًا مقابل 775 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 661 جنيهًا، والذهب عيار 24 نحو 882 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6176 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.04%؛ ليسجل سعر الأوقية 1779.4 دولار، في الساعة 12:37 دقيقة ظهررًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.