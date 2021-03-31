اجتماع جديد لأوبك+ لحسم إنتاج النفط في مايو.. وتوقعات بتمديد القيود

كتبت- ياسمين سليم:

تعقد مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها "أوبك+" اجتماعًا غدًا، لبحث إنتاج النفط في شهر مايو المقبل، فيما استبقت أسعار البترول الاجتماع بالارتفاع خلال جلسة تداول اليوم.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بنسبة 0.5% إلى 64.46 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 60.81 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار النفط في شهر مارس تراجعت بفعل مخاوف حيال تمديد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة الجائحة في أوروبا، وبطء توزيع اللقاحات وارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الهند والبرازيل، في تعارض مع نمو التفاؤل حيال النمو في الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وقررت أوبك+ الشهر الماضي، تمديد القيود على الإنتاج، مع استثناء محدود لروسيا وكازاخستان، فيما لا تزال تنفذ السعودية خفضًا إضافيًا طوعيًا في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا.

وتخفض المجموعة ما يزيد عن 7 ملايين برميل يوميًا من الإنتاج، في محاولة منها لدعم الأسعار التي تهاوت بعد انخفاض الطلب على النفط جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال فيفيك دهار، محلل السلع الأولية لدى بنك "الكومنولث" إن "التوقعات هو أن تبدي (أوبك+) انضباطا بشأن الإمدادات"، وفقًا لرويترز.

وخفضت لجنة من خبراء أوبك+ الفنيين، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 5.6 مليون برميل، بانخفاض 300 ألف برميل عن التوقعات السابقة، في إشارة إلى نظرة أكثر سلبية للسوق، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.

وتؤثر المراجعة بشكل أساسي على الأشهر القليلة المقبلة، وجاءت في أعقاب توصية من الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، بأن التحالف يجب أن يظل حذرا للغاية.

وكان الحذر قد دفع المجموعة لاتخاذ قرار مفاجئ بالإبقاء على جميع قيود إنتاج المنظمة تقريبًا، بدلاً من تعزيز الإنتاج تحسباً للتعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.

وأشارت اللجنة بقلق إلى أنه على الرغم من تسارع معدل نشر التطعيم في جميع أنحاء العالم ، إلا أن هناك عددًا متزايدًا من الإصابات المؤكدة بفيروس Covid-19 على مستوى العالم ، مع إعادة فرض إجراءات الإغلاق وقيود السفر في العديد من المناطق ، وفقًا للوثائق .

وحثت الكويت اليوم أوبك+ على الامتثال الكامل لتخفيضات النفط التي تنفذها المجموعة، مبدية تفاؤلها الحذر بشأن تعافي الطلب العالمي على النفط.

ونقلت بلومبرج عن توربيورن تورنكفيست، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تجارة النفط Gunvor Group Ltd، قوله "نظرًا لتطور فيروس كورونا خاصة في أوروبا، كان نمو الطلب أبطأ كثيرًا في العودة".