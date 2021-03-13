كيف تشترك في الإنترنت المنزلي دون خط أرضي؟

كتب- علاء حجاج:

أصبحت خدمات الإنترنت المنزلي من المرافق الأساسية، في ظل الاعتماد على الإنترنت في أغلب نواحي الحياة حاليًا.

وتفتقد بعض المنازل هذه الخدمات بسبب عدم وجود خط أرضي وصعوبة إدخاله بسبب عدم إتاحة خدمة الهاتف الأرضي ببعض المناطق، ولذلك تقدم شركات المحمول "فودافون - أورنج - اتصالات - وي" حلولا لهذه العقبة عبر النت الهوائي.

ويمكنك الحصول على خدمات الإنترنت المنزلي عبر راوتر 4G والذي يعتمد على شبكة الجيل الرابع لتقديم خدمات الإنترنت بالمنزل دون الحاجة لخط هاتف أرضي، وتختلف باقات الإنترنت الهوائي عن باقات الإنترنت الموبايل، الأمر الذي يوفر مرونة للمستخدمين بالمنازل.

ويتيح راوتر الجيل الرابع تغطية حتى 200 متر مربع، ويتيح استخدامه لنحو 32 مستخدمًا في نفس الوقت، ويقدم سرعات تصل إلى 150 ميجابايت.

وفي هذا التقرير سنشرح طريقة الاشتراك بخدمات الإنترنت بالمنزل دون خط أرضي.

فودافون

تقدم شركة فودافون خدمات النت الهوائي من خلال راوتر الجيل الرابع 4G، وتتيح الشركة راوتر الجيل الرابع بسعر 750 جنيهًا ويمكن تقسيط سعره على 24 شهرًا مقابل 33 جنيهًا شهريا.

وتقدم فودافون 4 باقات للنت الهوائي تبدأ بـ150 جنيهًا مع سعة تحميل 40 جيجابايت، و300 جنيه مقابل 110 جيجابايت، و500 جنيه مع 190 جيجابايت و750 جنيها مقابل 300 جيجابايت.

وتتيح فودافون باقات إضافية في حال نفدت الباقة الأساسية قبل ميعاد التجديد وهي كالتالي: 6 جيجابايت مقابل 50 جنيهًا، و12.5 جيجابايت مقابل 100 جنيه.

أورنج

تقدم شركة اورنج خدمات الإنترنت الهوائي اعتمادا على راوتر الجيل الرابع 4G بسعر 750 جنيها ويمكن تقسيطه على 36 شهرًا من خلال بطاقات الائتمان.

وتقدم أورنج 5 باقات تبدأ بـ120 جنيهًا، وتمنحك سعة تحميل تصل إلى 40 جيجابايت، و170 جنيهًا مقابل 70 جيجابايت، و250 جنيهًا مقابل 140 جيجا بايت، و400 جنيه مقابل 240 جيجابايت، و500 جنيه مقابل 350 جيجابايت.

وفي حال نفدت الباقة الأساسية يمكنك الاستعانة بباقات أورنج الإضافية وهي كالتالي: 5 جيجابايت مقابل 30 جنيهًا، أو 12 جيجابايت مقابل 70 جنيهًا، أو 30 جيجابايت مقابل 120 جنيهًا.

اتصالات

تقدم شركة اتصالات خدمات النت الهوائي المعتمدة على تقنية الجيل الرابع، وتقدم اتصالات 3 أنواع من أجهزة الراوتر بسعر 999 جنيهًا، وتتيح الشركة الآن خصم 50% على أجهزة راوتر الجيل الرابع ليصل سعرها حاليا إلى 499.5 جنيه.

وتقدم اتصالات مصر باقتين للإنترنت الهوائي دون خط أرضي، الأولى مقابل 200 جنيه وتمنح العميل 100 جيجابايت منهم 50 جيجابايت خارج أوقات الذروة "2 صباحا حتى 2 مساء"، والباقة الأخرى مقابل 400 جنيه وتمنح العميل 240 جيجابايت منهم 120 جيجابايت خارج أوقات الذروة "2 صباحا حتى 2 مساء".

المصرية للاتصالات WE

تقدم شركة WE خدمات النت الهوائي عبر تقنية الجيل الرابع، وتتيح الشركة جهازين راوتر من هواوي بسعر 999 جنيهًا وZTE مقابل 600 جنيه.

وتقدم شركة وي 4 باقات للإنترنت الهوائي، تبدأ بـ150 جنيهًا مقابل 40 جيجابايت، و250 جنيهًا مقابل 90 جيجابايت، و400 جنيه مقابل 150 جيجابايت، و650 جنيهًا مقابل 250 جيجابايت.

وفي حال نفاد سعة التحميل بالباقة الأساسية، يمكن للعملاء شراء باقات إضافية وهي كالتالي:

1.25 جيجابايت مقابل 15 جنيهًا أو 5 جيجابايت مقابل 45 جنيهًا، أو 10 جيجابايت مقابل 75 جنيهًا أو 12.5 جيجابايت مقابل 100 جنيه.