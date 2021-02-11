البورصة تنفذ صفقتين على "بلتون" و"ثروة كابيتال" ضمن عملية تقسيم "أوراسكوم للاستثمار"

كتبت – شيماء حفظي:

نفذت البورصة المصرية، اليوم الخميس، صفقتين من الحجم الكبير لنقل ملكية شركتي بلتون المالية القابضة وثروة كابيتال القابضة إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة، بقيمة إجمالية نحو 2.5 مليار جنيه.

وأعلنت البورصة اليوم، تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على نحو 332.23 مليون سهم من شركة بلتون بقيمة 900.3 مليون جنيه.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على 350.09 مليون سهم لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وقالت البورصة، إن ذلك يأتي في ضوء تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.

وكانت البورصة، أعلنت اليوم، بدء وقف التداول على سهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لحين انتهاء الشركة من إجراءات التقسيم وتداول الشركة المنقسمة في سوق المال، وفقا لطلب الشركة.

وكان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وافق في يوليو الماضي، على تقسيم الشركة لتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال الأنشطة المالية، بحسب بيان سابق للشركة أرسلته للبورصة، حيث أوصى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقا لنظام التقسيم الأفقي.

وتضمنت قرارات الجمعية إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكل من الشركتين، بحيث تظل تبعية 9 شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية شركة بلتون المالية القابضة وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة من شركة فيكتوار انفستمنت إلى الشركة المنقسمة.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.