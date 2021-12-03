سعر الذهب اليوم يواصل التراجع والجرام ينخفض 10 جنيهات بيومين

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، في التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس الخميس، وهبط سعر الجرام 5 جنيهات.

وكان سعر الجرام انخفض أمس الخميس، 5 جنيهات، ما يعني أن سعر الجرام تراجع بنحو 10 جنيهات خلال يومين.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبًا بين صعود وهبوط منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري، فيما قال نجيب، إن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 516.7 جنيه للجرام.

واستقر سعر عيار 18 عند 664 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 775 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر عيار 24 إلى نحو 885.7 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6200 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب بنهاية تعاملات أمس الخميس، عالميًا، أكثر من 1%، إلى أدنى مستوى في شهر، مع تأثر المستثمرين بمؤشرات على توجه نحو تشديد السياسة النقدية الأمريكية على ما يبدو، وهو ما من شأنه أن يحد من ارتفاع أسعار المستهلكين في المستقبل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1764 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 1857 بتوقيت جرينتش أمس، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الثالث من نوفمبر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% عند التسوية إلى 1762.70 دولار.

وبدا أن الذهب يقتفي أثر الرهانات المتزايدة على أن رفع أسعار الفائدة مبكرا، والذي يؤدي إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس غير المدر للعائد، من شأنه أن يحد من التضخم في المستقبل، مما سيسفر عن استقرار منحنى العائد.

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