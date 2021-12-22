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مصر تبحث مع لبنان مواجهة التحديات أمام نفاذ المنتجات الزراعية بين البلدين

10:55 ص الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، والوفد المرافق له، أهمية مواجهة التحديات التي تعترض نفاذ المنتجات الزراعية بين البلدين.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، يأتي ذلك في ظل توافق الرؤى بين مسئولي الحكومتين بأهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وبما يحقق المنفعة المشتركة للاقتصادين المصري واللبناني على حد سواء.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر ولبنان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية وتاريخية تستند إلى علاقات الجوار والعروبة، والتوافق الدائم في الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والعالمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى حرص الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً على الارتقاء بمستويات العلاقات المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة تسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي بمصر ولبنان، وتصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية حريصة على دعم ومساندة الشعب اللبناني في ظل الأزمات التي ألمت بلبنان الشقيق خلال السنوات الأخيرة وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية الحالية، مع تعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأعرب وزير الزراعة اللبناني عن تقدير بلاده للدور المصري الهام في استعادة الاستقرار لدولة لبنان، مشيداً بالتوجيهات المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم دولة لبنان من خلال دعم وتعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون التجارى المشترك بين البلدين وبما يسهم في أن تصبح مصر الشريك التجاري الأول للبنان، مشيراً إلى أن السوق المصري يمثل مقصداً رئيسياً للصادرات اللبنانية وبصفة خاصة المنتجات الزراعية.

وأكد إمكانية إنشاء مشروعات مصرية لبنانية مشتركة وبما يسهم في زيادة ثقة المؤسسات المالية العالمية لتوفير برامج تمويلية لهذه المشروعات بفائدة ميسرة.

وحضر اللقاء علي الحلبي السفير اللبناني بالقاهرة، وإبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشوؤن الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

العلاقات المصرية اللبنانية التعاون الاقتصادي وزيرة التجارة والصناعة التبادل التجاري

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