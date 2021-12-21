كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب موسم الكريسماس آملين في تنشيط الموسم حركة البيع والشراء في المحلات.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 523 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 673 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 785 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 897 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث سجل نحو 1791 دولارا للأوقية، في الساعة 9:02 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب