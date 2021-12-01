هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام الواحد 9 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم:

وهبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 520 جنيهًا.

وتراجع سعر عيار 18 إلى نحو 669 جنيها.

وانخفض سعر عيار 21 إلى نحو 781 جنيها.

وتراجع سعر عيار 24 إلى نحو 893 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6248 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1788 دولارا للأوقية، بزيادة 0.74%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 9:04 صباحا بتوقيت القاهرة.

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