كيلو البلطي عند 25 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و55 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.