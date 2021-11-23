Masrawy logo white

كيلو البلطي عند 25 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

10:54 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
كيلو البلطي عند 25 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و55 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور المأكولات البحرية السمك البلطي الجمبري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
870

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

351267

إجمالي الإصابات

19991

إجمالي الوفيات

292655

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا