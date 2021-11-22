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وزير المالية: انتهاء إجراءات الحصول على قرض بملياري دولار

04:17 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
وزير المالية: انتهاء إجراءات الحصول على قرض بملياري دولار

محمد معيط وزير المالية

قال محمد معيط، وزير المالية، إن إجراءات الحصول على قرض بملياري دولار لصالح مشروعات خضراء، انتهت وفي انتظار موافقة مجلس النواب عليها.

وأضاف في تصريحات لقناة CNBC العربية اليوم الاثنين أن إجراءات القرض انتهت، ولم يتبق سوى موافقة مجلس النواب.

وأعلنت الوزارة الشهر الماضي أنها بدأت تدبير أول تمويل أخضر وإسلامي مشترك، وهو عبارة عن تسهيل تمويلي بقيمة ملياري دولار، بأجل استحقاق 3 سنوات.

وقالت وزارة المالية، في بيان إنه ستحدد المشروعات الخضراء التي ستمولها أو تعيد تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.

والتمويل الأخضر يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المتوافق مع التحول الأخضر والحفاظ على البيئة من خلال الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

محمد معيط وزير المالية قرض

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