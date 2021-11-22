مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة 0.67% في نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 11359 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 2.12%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.75%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 12.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 7.6 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 5.1 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.57% في نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 11273 نقطة.