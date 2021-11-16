سعر الذهب اليوم يعود للتراجع في مصر بنهاية التعاملات

كتبت – شيماء حفظي:

عاد سعر الذهب اليوم الثلاثاء، للتراجع في مصر بحلول التعاملات المسائية، وانخفض سعر الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار منتصف اليوم.

وبمقارنة الأسعار الصباحية، يبقى سعر الجرام أعلى 3 جنيهات عن بداية اليوم، وفقا لما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب تذبذبات في السوق المحلي على مدار اليوم نتيجة التغير في أسعار خام المعدن عالميًا في البورصة الدولية.

أسعار الذهب اليوم

وفقا لما قاله نجيب، سجلت سعر الذهب عيار 14 نحو 543 جنيهًا للجرام.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699 جنيهًا.

ووصل سعر الذهب للجرام عيار 21 إلى 815 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 931 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تمثل هذه القمية، ما يوازي قيمة الذهب في الجنيه، وفقا لما يسميه تجار المشغولات الذهبية، وهي تساوي 8 أضعاف قيمة جرام الذهب عيار 21، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6520 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميا

وعالميًا، عاد سعر الذهب للتراجع خلال تعاملات اليوم في البورصة العالمية مع حلول ساعات المساء، بعدما شهد ارتفاعا كبيرًا بمنتصف التعاملات.

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