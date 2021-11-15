توقعات بتراجع 15% في أسعار السلع المصنعة من الألومنيوم بعد إلغاء رسم الحماية

كتبت-شيرين صلاح:

توقع محمد العايدي رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للتوزيع وأحد مرشحي غرفة الصناعات الهندسية، تراجع أسعار بعض السلع المصنعة من الألومنيوم المستورد بنسبة تتراوح بين 10 و15% مباشرة بعد إيقاف رسم الحماية على منتجات الألومنيوم.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات الألومنيوم والحديد والبليت

وبحسب بيان من الوزارة أمس الأحد أوقفت الوزيرة العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم والحديد وحديد التسليح والبليت.

وأضاف العايدي، أنه قبل إيقاف رسم الحماية على منتجات الألومنيوم كان اعتماد المصنعين على سعر الألومنيوم من الموردين المحليين، ولكن بعد إيقاف رسم الحماية سيصبح سعر الألومنيوم المحلي يساوي العالمي.

ووفقا لحسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، فإن أسعار السلع النهائية ارتفعت هذا العام بمتوسط 10% بعد زيادة أسعار خام الألومنيوم بالبورصات العالمية.

ويشهد سوق الأجهزة الكهربائية ركودًا كبيرًا بحركة البيع والشراء بعد زيادة أسعار الخامات هذا العام، وفقا لقول مبروك.

وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، في بيان الوزارة أمس إن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات، وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية