الملا يتفق مع بي بي على الإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة لرفع إنتاج الغاز

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع برنارد لوني رئيس شركة بي بي البريطانية، لبحث زيادة التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات، وذلك على هامش مشاركة الوزير في فاعليات مؤتمر "أديبك 2021" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتستهدف المباحثات تحقيق نجاحات جديدة في إنتاج البترول والغاز في ضوء الشراكة الاستراتيجية والعلاقة الوثيقة الممتدة بين قطاع البترول المصري وشركة بي بي، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وخلال اللقاء أوضح الملا أن الغاز الطبيعي أصبح الخيار الأول لمصر، واتفق الطرفان على الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة والإجراءات الفنية لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز خاصة من حقول ريفين وأوزوريس وساتيس وهارمتان، وأنه سيتم تنفيذ مشروع للمسح السيزمي باستثمارات كبيرة خلال العام القادم.

وأوضح الملا أن مصر بصدد إعداد استراتيجية وطنية طموحة وعملية للهيدروجين باعتباره مصدرا للطاقة منخفض الكربون، والتي تتضمن العمل على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط ومن ثم إنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى البعيد.

كما أشار إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع كبرى الشركات العالمية للتعاون في مجال الهيدروجين.

ووجه وزير البترول الدعوة لرئيس شركة بي بي لزيارة شركة كيما للأسمدة في أسوان كأول منشأة للأمونيا "الخضراء" في المنطقة تعمل منذ عام 1960 لأكثر من 30 عامًا، والتي تنتج الآن الأمونيا الزرقاء.

ومن جانبه أعرب برنارد لونى عن رغبة بي بي في تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجالات التحول الطاقي وإزالة الكربون، خاصة في مجال الهيدروجين للاستفادة من الموارد والموقع الجغرافي المتميز لمصر للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

كما شدد الطرفان على أهمية تأمين مصادر التمويل اللازمة والوصول إلى التكنولوجيات التي تتيح ذلك التحول.

واتفق الجانبان أيضا على بحث فرص التعاون مع شركة بي بي لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة للطاقة المنخفضة الكربون في نطاق المدن الجديدة في مصر وذلك للاستفادة من خبرة الشركة في هذا المجال، والتي تشمل التعاون مع مدن عالمية كبرى مثل أبردين وهيوستن، حيث أكدت الشركة رغبتها في التعاون في هذا الصدد مع الدول التي تتمتع بشراكة تاريخية معها مثل مصر.

وأعرب رئيس شركة بي بي عن سعادته باختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" العام القادم بمدينة شرم الشيخ، وتم الاتفاق على التعاون بين الجانبين لإعداد مبادرات ومشروعات مشتركة محددة ليتم الإعلان عنها وإطلاقها خلال القمة.

وأشار الملا إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتنمية المهارات للكوادر الشابة والمتميزة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، ووجه الشكر لشركة بي بي لمساهمتها ودعمها في نجاح النسخة الأولى من برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، وأكد رئيس شركة بي بي الاستمرار في دعم النسخة الثانية من البرنامج.

وأعرب رئيس شركة الشركة عن تطلعه لزيارة مصر خلال مشاركته في النسخة القادمة من مؤتمر "إيجبس" في فبراير 2022، مشيداً بحجم الإنجازات التي تمت على أرض الواقع في مختلف القطاعات في مصر، والتي شملت مشروعات الطرق، والبنية التحتية ووسائل النقل الحديثة.

كما ثمن برنارد لوني الجهود الحكومة المصرية في إنشاء مصانع للقاحات فيروس كورونا المستجد.

حضر اللقاء الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وكريم علاء الرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا بشركة بي بي.