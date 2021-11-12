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أسعار السمك في أسبوع: تراجع المكرونة السويسي وارتفاع الكابوريا

11:22 ص الجمعة 12 نوفمبر 2021
أسعار السمك في أسبوع: تراجع المكرونة السويسي وارتفاع الكابوريا

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال الأسبوع، لبعض الأصناف، في سوق الجملة بالعبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و27 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وخلال تعاملات الأسبوع، ارتفع سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة بين 30 و130 جنيها، مقابل أسعار الجمعة الماضي.

بينما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 30 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري بين 90 و150 جنيها، وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك الكابوريا المأكولات البحرية السمك سوق العبور

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