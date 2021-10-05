أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و5.5 جنيه.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و 3.25 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.