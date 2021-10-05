Masrawy logo white

أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:09 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و5.5 جنيه.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و 3.25 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

سوق الخضار سوق العبور أسعار الخضروات والفاكهة

الخبر التالى:

أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
771

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

700

متعافون اليوم

307569

إجمالي الإصابات

17469

إجمالي الوفيات

259647

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا