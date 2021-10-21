حصة 40% لـ"ساويرس" .. اكتمال تأسيس"أفرو جيت" للوساطة بعد رفع مساهمة البنوك

كتبت– شيماء حفظي:

رفعت وزارة قطاع الأعمال العام، حصتها في شركة "أفرو جيت" للوساطة، بنسبة 4% فيما رفعت البنوك الثلاثة الحكومية حصتها في الشركة بنسبة 6%.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن حصة شركة النصر للاستيراد والتصدير "جسور" في الشركة الجديدة أصبحت 24%، كما زادت حصة البنوك الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة، من خلال شركة "إن دي إن" إلى 26%.

ويمتلك رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، حصة حاكمة في الشركة الجديدة تصل إلى 40%، إضافة إلى 10% لرجل الأعمال محمد سعد الدين.

وتكون الشركة الجديدة "أفرو جيت" مسؤولة عن نشاط التسويق والوساطة ضمن مشروع جسور الذي أطلقته الوزارة خلال العام الماضي، ليكون معبرا للصادرات المصرية إلى أفريقيا.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تأسيس الشركة، واختيار الهيكل الإداري، والعضو المنتدب للشركة الجديدة، والتي ستنطلق أعمالها خلال الفترة المقبلة، ضمن مشروع جسور.

ووفقا لبيان سابق من وزارة قطاع الأعمال، يبلغ رأس مال الشركة نحو 10 ملايين دولار.

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام الترويج لـ 30 ألف منتج عبر كتالوج "جسور " خلال ستة شهور، بالتعاون مع 5 آلاف مصنع ومنتج.

وكانت الوزارة أطلقت منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية لوضعها في كتالوج "جسور" الذي تطبقه شركة النصر للاستيراد والتصدير.

ويوفر مشروع جسور، خدمة الشحن البحري لميناء العين السخنة – مومباسا، ويقدم حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية، إضافة للتخزين والتأمين والتمويل والتحصيل وإتاحة البيع بالتقسيط.

ووقعت الوزارة، بروتوكولات مع الغرف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و10 مجالس تصديرية وجهاز تنمية المشروعات الوطنية لدعم المبادرة من خلال تعريف الأعضاء في هذه الكيانات.