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هبوط حاد بأسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. والجرام يخسر 8 جنيهات

12:44 م السبت 16 أكتوبر 2021
هبوط حاد بأسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. والجرام يخسر 8 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي هبوطها خلال تعاملات اليوم السبت، وهبط الجرام 8 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكان جرام الذهب في مصر هبط بشكل طفيف، وتراجع جنيهًا واحدًا خلال تعاملات أمس الجمعة، ليصبح إجمالي التراجع على مدار اليومين 9 جنيهات للجرام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 775 جنيهًا مقابل 783 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 664 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 886 جنيهًا، وسجلت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6200 جنيه.

وهوت أسعار الذهب العالمية في نهاية تداولات أمس- آخر جلسات الأسبوع-، بنسبة 1.57% بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر أوقية الذهب 1767.6 دولار في نهاية تداولات أمس.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

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