وزير الاتصالات يبحث مع نظيره اليمني التعاون المشترك بمجال تكنولوجيا المعلومات

كتب-علاء حجاج:

استقبل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجيب منصور حميد العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات باليمن لبحث التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية لوفد الحكومة اليمنية لمصر برئاسة الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء اليمني لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفقا لبيان صحفي من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الاتصالات إن هذا اللقاء يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية المميزة التي تجمع بين مصر واليمن على مدار عقود طويلة وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادتين السياسيتين للتعاون على كافة المستويات، معربا عن تطلعه إلى عقد شراكة حقيقية بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض طلعت خلال اللقاء استراتيجية مصر الرقمية وأبرز ما أنجزته مصر في مجال التحول الرقمي والتحول إلى حكومة تشاركية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتعظيم الاستفادة من مرور الكابلات البحرية الدولية بمصر، بالإضافة إلى الطفرة التي حققتها في مجال بناء القدرات الرقمية ودعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال، منوها إلى الخطة التي يتم تنفيذها لتطوير البريد المصرى والتوسع في فروعه.

ومن جانبه؛ أشاد نجيب منصور حميد العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات باليمن بالتجربة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أولت أهمية ببناء الانسان؛ موضحا اهتمامه بالتعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعرف على تجربة مراكز التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في إحياء مركز الاتصالات باليمن، وكذلك التعاون أيضا في مجال تنظيم الاتصالات ونقل التجربة المصرية في هذا الشأن بما في ذلك التشريعات ذات الصلة مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

كما أعرب عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تطوير البريد على مستوى تطوير المكاتب البريدية وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء استعراض قدرات مصر التصنيعية في مجال الهواتف المحمولة وامكانية توفير هذه المنتجات للسوق اليمني، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية ودعم فني في مجال مد الألياف