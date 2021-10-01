تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر الطماطم والكوسة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر الفاصوليا اليوم الجمعة مقابل الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق الجملة بالعبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا مقارنة بالجمعة الماضي، فيما استقر سعر كيلو البطاطس بين 4.5 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.75 و2.75 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.