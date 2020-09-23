ارتفاع البصل وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البصل، والباذنجان البلدي 25 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الفاصوليا، والعنب البناتي الأحمر، والعنب البناتي الأصفر ، والبامية بين جنيه وجنيهنين، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.

البصل بين 3.75 و5.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و17 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

البامية بين 11 و17 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و25 جنيها.

المانجو الزبدية بين 11 و12 جنيها.