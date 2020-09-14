ارتفاع 5 أصناف خضراوات في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البصل، الباذنجان، والكوسة والخيار، والبامية، بينما انخفضت أسعار الفاصوليا، خلال تعاملات اليوم في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و 3.75 جنيه.

البصل بين 2.75 و 4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 4 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 14 و 20 جنيها، بانخفاض جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيه، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و 5.5جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و 5 جنيه، بارتفاع جنيها.

البامية بين 14 و18 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين4 و 6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 جنيه و 6 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و 32 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.