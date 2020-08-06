ارتفاع العنب وتراجع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجع سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و4.5جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 15 و19 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.