محمد المنزلاوي: مساندة الصناعة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار على رأس الأولويات

القاهرة- مصراوي:

قال المهندس محمد المنزلاوي عضو جمعية رجال الأعمال، وأمين الصناعة والتجارة بأمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، مرشح الحزب لمجلس الشيوخ بدائرة القاهرة، إنه وضع 8 محاور رئيسية تمثل برنامجه الانتخابي لتعظيم دور مجلس الشيوخ 2020 في مساندة رؤية الدولة للإصلاح والتنمية ووضع ملف الصناعة والاستثمار ودعم الشباب في مقدمة أولويات المجلس.

وأضاف المنزلاوي أن انتخابات مجلس الشيوخ هي انحياز لإرادة الشعب المصري الذي وافق على عودة الحياة النيابية المصرية لنظام الغرفتين، مشيراً إلى أن فكرة الغرفة الثانية، ليست وليدة اليوم أو صناعة مصرية، بل أن أمريكا وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، وغيرها من أكبر دول العالم بها غرفتين لتمثيل الشعب، ما بين شيوخ ونواب باختلاف مسمياتها في هذه الدول.

وقال إن مجلس الشيوخ قائم على تقديم دور استشاري كبير سواء للسلطة التنفيذية أو مجلس النواب ويقدم رؤية أو بعد آخر للموضوعات المطروحة عليه كبيت خبرة يساهم في اقتراح السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية للدولة وخاصة في مجالات الاستثمار والصناعة.

وأشار إلى أنه من بين السياسات التي سيسعى لاقتراحها في مجلس الشيوخ 2020 وضع حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين الصناعيين مثل أسعار الطاقة للمصانع بشكل يحافظ على حق الدولة ويدعم تنافسية الصناعة المصرية ويجذب الاستثمار في مجال الطاقة في مصر، فضلا عن العمل علي ملف منازعات الاستثمار بهدف الوصول لنقطة التوازن بين حق الدولة وحماية المال العام وحقوق المستثمر سواء الوطني أو الأجنبي.

وقال المنزلاوي إنه يرفع شعار صوت الشباب وخدمة الصناعة الوطنية في حملته الانتخابية، داعيا أبناء دائرة القاهرة والشباب والمرأة في كافة المحافظات للمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات الشيوخ.

وأضاف أن التصويت في الانتخابات واجب وطني ومسئولية وأمانة لاستكمال ما حققته الدولة المصرية من انجازات علي المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال 6 سنوات من ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ بدائرة القاهرة- فردي، إنه يتبنى 8 محاور رئيسية للعمل بها داخل مجلس الشيوخ، ومنها المساهمة في العمل على أن يكون مجلس الشيوخ 2020 مجلس استشاري متكامل يقوم بدور فعال في مساعدة الدولة في التنمية والإصلاح، وتقديم المقترحات لمساندة الدولة في تجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية .

وأضاف المنزلاوي: "سأعمل علي تعزيز دور مجلس الشيوخ في دعم ركائز الدولة القوية والوصول بمصر دولة اقتصادية حديثة، والمساهمة مع مجلس النواب في تطوير وإصلاح القوانين المتعلقة بالاستثمار والصناعة والتجارة والتصدير".

وقال إنه سيقوم بتقديم مقترحات وآليات تنفيذ للمشروعات المتعلقة بالتنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، وتقديم المشورة والرأي حول الخطط المستقبلية لإصلاح الاقتصاد ونظام التعليم الفني وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأكد، أن خلال فترة عمل المجلس سيدعو للمشاركة في إطلاق أجندة وطنية لوضع حلول مقترحة لكافة التحديات والمشاكل المجتمعية والاقتصادية، بجانب المساهمة مع مجلس النواب في مساندة كل ما يدعم الصناعة الوطنية وتشجيع وتحفيز المنتج المحلي وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.