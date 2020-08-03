أسعار النفط تتراجع بسبب المخاوف من تخمة المعروض مع زيادة إنتاج "أوبك+"

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل المخاوف من تخمة معروض، إذ تتجه أوبك وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أغسطس الجاري، بينما ينبئ تنامي إصابات "كوفيد-19" في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 43.25 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.8% لتسجل 39.93 دولار.

وكان برنت ارتفع للشهر الرابع في يوليو في حين زاد الخام الأمريكي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر أبريل، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث في نيسان للأوراق المالية، "القلق يساور المستثمرين حيال تخمة المعروض حيث من المقرر أن تبدأ (أوبك+) تقليص تخفيضات الإنتاج هذا الشهر ومن المرجح أن يشجع تعافٍ في أسعار النفط من مستويات قياسية منخفضة منتجي النفط الصخري الأمريكيين على زيادة الإنتاج".

وأضاف: "المخاوف حيال عودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع تثقل كاهل أسواق النفط أيضا"، بحسب الوكالة.

وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين قيودا طوعية إضافية على المعروض فوق المبرم في اتفاق بقيادة أوبك.

واستقر إنتاج النفط الروسي دون تغير في يوليو مقارنة مع مستويات يونيو، حسبما ذكرته وزارة الطاقة الروسية أمس الأحد.

ومن المقرر أن تزيد مجموعة "أوبك+"، الذي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج في أغسطس الجاري، لتضخ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا إضافية في المعروض العالمي.