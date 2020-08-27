تراجع البطاطس والليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 4 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

في المقابل ارتفع سعر كيلو الكوسة والفاصوليا بين 50 قرشا و8 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.25 و3.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 25 و35 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 75 قرشا و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و28 جنيها، بتراجع جنيهين.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.