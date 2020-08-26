مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.07%، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11453 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.62%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.32%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 36.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 32.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.24%، إلى مستوى 11461 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.